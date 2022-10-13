Саратов, , 13:48 — REGNUM В Саратовской области 21-летнего мужчину обвиняют в присвоении более 7 млн рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, 4 июня 2022 года, будучи старшим кассиром одного из банков, мужчина подменил купюры крупного номинала на мелкие. Он оставил верхние и нижние купюры согласно указанному на этикетке пачки номиналу, а затем спрятал похищенное в одном из кабинетов банка. Позже кассир взял деньги и скрылся на территории другого региона.

Банку причинен ущерб в размере более 7 млн рублей. На имущество обвиняемого наложили арест. Уголовное дело направлено в Заводской районный суд Саратова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, руководителя одного из учреждений министерства труда и социального развития Саратовской области подозревают в присвоении денежных средств, совершенном с использованием служебного положения.

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