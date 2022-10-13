Москва, 13 октября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Попытка киевских боевиков прорвать оборону российских войск в Херсонской области была сорвана. Видеозапись неудачной атаки ВСУ 13 октября опубликовало Минобороны России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как бандеровцы на танках и БМП пытались атаковать позиции российских десантников, однако они были обнаружены беспилотниками, после чего подразделения ВДВ открыли по нацистам киевского режима огонь из противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и «Штурм-С».

«Российские десантники уничтожили четыре танка, пять БМП и более 20 боевиков ВСУ. Атака противника была сорвана», — говорится в сообщении, и добавляется, что убегающие с поля боя нацисты бросили на нём своих раненых и погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории российского города Запорожье, оккупированного войсками киевского режима, прогремели взрывы.