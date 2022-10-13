Уфа, , 13:49 — REGNUM Более 90 тысяч тонн удобрений приобрели в 2022 году аграрии в Башкирии. Об этом 13 октября сообщил заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов во время интервью на телеканале БСТ.

Удобрение Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Специалисты подсчитали, что урожай на 40% зависит от погоды, и на 60% — от компетенции аграриев», — сообщил он, отметив, что в Башкирии с каждым годом увеличивается доля элитных семян сельскохозяйственных культур.

По словам Фазрахманова, увеличиваются также объёмы внесения минеральных удобрений. Так, в 2022 году аграрии их приобрели уже более 90 тысяч тонн в действующем веществе.

«Всё это положительно отражается на урожае», — сообщил министр.

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