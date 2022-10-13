Барнаул, , 13:43 — REGNUM Выплаты по 100 тысяч рублей начали получать мобилизованные Алтайского края, сообщает 13 октября телеграм-канал правительства региона. По поручению губернатора Виктора Томенко, эта мера соцподдержки предоставляется жителям края, призванным на военную службу по мобилизации и заключившим контракт о прохождении военной службы после 21 сентября 2022 года.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Выплата осуществляется в беззаявительном порядке в течение 10 рабочих дней со дня получения списков от Военного комиссариата Алтайского края.

«Мы убрали все излишние проволочки, сборы пакетов документов, заявления. Четко понимаем значение данной меры поддержки наших военнослужащих и их семей. Если возникнут какие-то сложности, обязательно свяжемся с родственниками мобилизованных, уточним те сведения, которые нам необходимы для назначения материальной помощи», — рассказала министр соцзащиты края Наталья Оськина.

Напомним, в Алтайском крае только на прошлой неделе появилась ясность о выплате единовременной помощи мобилизованным.

«Такого, что военнослужащие, бок о бок выполняющие свой воинский долг, получают разные выплаты в зависимости от принадлежности к региону, не будет. У данного вопроса будет централизованное решение», — отмечал алтайский губернатор Виктор Томенко.

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