Вашингтон, 13 октября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. США получает удар за ударом. Для начала — решение от ОПЕК+, что добыча сокращается на 2 млн баррелей в сутки. А теперь The New York Times констатировала, что «Белый дом лишился возможности разыграть карту иранской нефти, ослабив санкции против Тегерана». Лихой замес? Читаем подробности в статье Станислава Тарасова для ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Ближний Восток

Вашингтон делал ставку в регионе на противостояние Саудовской Аравии и Ирана. То есть шли разговоры с Эр-Риядом, как сдерживать Тегеран. Но теперь отношения с саудитами у американцев заметно испортились. Тут вплоть до санкций.

Меж тем из Ирака прилетела весть, что «Багдад готовится провести новый раунд переговоров на высоком уровне между Ираном и Саудовской Аравией по нормализации отношений». Это будет совсем любопытно, если, к примеру, две ключевых страны региона сблизятся с Россией и Китаем. Именно Москва претендует тут на роль, которую ранее играл Вашингтон.

Отмечаем, что «Иран и Саудовская Аравия начали процесс интеграции в большую политику и мировую экономику через другие ворота: Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и БРИКС, представляющую собой группу развивающихся экономических держав — Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки».

На сегодня уже очевидно, что в регионе есть серьёзное разочарование от американской политики. Разочарована и Турция. «Так что по ходу развития кризиса на территории б. УССР ближневосточные государства укрепляют свое геополитическое положение и становятся всё более «восточными», определяя свое место в будущем мировом порядке», — заключает Тарасов.