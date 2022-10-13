Москва, 13 октября 2022, 13:41 — REGNUM С окончанием демонтажа террористического Киева в Россию войдут до 19 новых субъектов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября, об этом сообщил депутат Госдумы Анатолий Вассерман (СРЗП)

Анатолий Вассерман
Анатолий Вассерман
Dmitry Rozhkov

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"Когда закончится демонтаж террористической организации [киевский режим], в состав Российской Федерации войдет еще, в зависимости от хода событий, от 15 до 19 новых субъектов», — сказал Вассерман в ходе заседания комитета Госдумы по просвещению.

Ранее по итогам референдумов в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Законы об их интеграции в правовую систему страны продолжат разрабатывать в правительстве, Госдуме и Совфеде.