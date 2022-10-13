Посёлок Ханымей, Ямало-Ненецкий АО, , 13:41 — REGNUM Жительница Ямала по доверчивости отдала мошенникам более четырёх миллионов рублей. Об этом сообщает 13 октября пресс-служба УМВД России по ЯНАО.

Телефонные мошенники Prokuror-kaluga.ru

Пенсионерка из Ханымея 10 октября обратилась с заявлением о мошенничестве в полицию. В августе и сентябре 2022 года женщине поступили звонки от «сотрудников банка», которые предупредили её об оформлении на её имя кредита. Чтобы аннулировать кредитные обязательства, они «посоветовали» женщине лично оформить кредит в офисе банка, после чего полученные денежные средства перевести на безопасные счета, которые ей продиктуют неизвестные. Женщина оформляла кредиты, денежные средства переводила на продиктованные банковские счета. О том, что её обманули, она поняла лишь, когда злоумышленники перестали выходить с ней на связь.

По заявлению пенсионерки было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прокуратуре Тюменской области звонок из «службы безопасности банка» или от «сотрудников банка» на сегодня является самой распространённой мошеннической схемой.

Читайте ранее в этом сюжете: С начала года тюменцы отдали мошенниками 427 млн рублей