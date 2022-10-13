Москва, , 13:40 — REGNUM Признание главы МИД киевского режима Дмитрия Кулебы о причастности к взрывам в Крыму и Белгороде опровергает слова Владимира Зеленского в интервью ВВС. Об этом сообщила 13 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Молодец. Вчера только Зеленский клялся в интервью ВВС, что ничего такого, а его заявления про превентивные удары — это о санкциях, — написала Захарова в личном телеграм-канале, комментируя видео общения Кулебы с пранкерами Вованом и Лексусом. — И тут выходит его главный дипломат от слова портфель и признаётся в терроризме. Так ещё как — «это мы». Не силовики или отдельные диверсанты. А государство, режим».

Ранее в Сети появилось видео общения пранкеров Вована и Лексуса с главой киевской дипломатии Дмитрием Кулебой. На записи он признаётся, что за взрывами в Крыму и Белгороде стоит Киев. Пранкеры говорили от имени бывшего посла США в Москве Майкла Макфола.