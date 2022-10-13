Москва, 13 октября 2022, 13:40 — REGNUM Признание главы МИД киевского режима Дмитрия Кулебы о причастности к взрывам в Крыму и Белгороде опровергает слова Владимира Зеленского в интервью ВВС. Об этом сообщила 13 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее в Сети появилось видео общения пранкеров Вована и Лексуса с главой киевской дипломатии Дмитрием Кулебой. На записи он признаётся, что за взрывами в Крыму и Белгороде стоит Киев. Пранкеры говорили от имени бывшего посла США в Москве Майкла Макфола.