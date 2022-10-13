Москва, , 13:39 — REGNUM Создание энергетического консорциума и фонда инвестиций позволит усилить сотрудничество на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде 13 октября на Российской энергетической неделе.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, можно создать совместный энергетический консорциум с участием и государственных, и частных компаний.

«Для укрепления кооперации в сфере энергетики в Евразии необходимо создать совместный фонд инвестиций», — сказал Асадзаде.

Как сообщало ИА REGNUM, Иран рассчитывает в ближайшие полгода заключить с Россией ряд соглашений в нефтегазовой сфере, а также усилить сплочение по вопросам, касающимся энергоресурсов.

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