Москва, 13 октября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Создание энергетического консорциума и фонда инвестиций позволит усилить сотрудничество на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде 13 октября на Российской энергетической неделе.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По его словам, можно создать совместный энергетический консорциум с участием и государственных, и частных компаний.

«Для укрепления кооперации в сфере энергетики в Евразии необходимо создать совместный фонд инвестиций», — сказал Асадзаде.

Как сообщало ИА REGNUM, Иран рассчитывает в ближайшие полгода заключить с Россией ряд соглашений в нефтегазовой сфере, а также усилить сплочение по вопросам, касающимся энергоресурсов.

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