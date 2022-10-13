Кишинёв, , 13:39 — REGNUM Власти Молдавии проявляют двойные стандарты в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. Об этом объявили участники протестной акции, прошедшей 13 октября возле здания парламента в Кишинёве, сообщает пресс-служба партии «Шор».

Акция протеста в Кишинева сторонников партии Шор partidulsor. md

Протестующие отметили, что организаторов и участников бессрочной протестной акции оштрафовали за то, что часть палаточного городка была развёрнута на проезжей части, но никто не оштрафовал из участников несогласованного гей-парада, прошедшего в столице в июне под покровительством правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС).

«Три месяца назад, когда заблокировали улицу Букурешть, и транспорт общественный тоже не ходил, ни один из депутатов ПДС, возглавивших колонну этих голубых и лесбиянок не был оштрафован. Народ просит равенства и уважения их прав. Если вы сегодня оштрафовали организаторов митинга, так оштрафуйте депутатов ПДС и тех, кто заблокировал центральные улицы Кишинёва», — заявил один из выступающих на митинге.

Стоит отметить, что бессрочная акция Шор продолжается 26-й день. Протестующие разбили палаточный городок в правительственном квартале. Кроме того, они регулярно проводят акции протеста, посвящённые разным темам. Участники протестов требуют отставки президента страны и правительства.