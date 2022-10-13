Лос-Анджелес, США, 13 октября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Руководство киностудии Plan B Entertainment, которая принадлежит Брэду Питту ищет покупателя или потенциального инвестора. Об этом 13 октября сообщает журнал Variety.

SpreePiX Брэд Питт

Поиском покупателя Plan B, которой сейчас управляет Деде Гарднер, занимается фирма Moelis & Co. Представители обеих компаний отказались давать журналистам комментарии. Отмечается, что сейчас у Plan B заключены соглашения с Amazon Studios и MGM Studios.

Для справки: Брэд Питт и Дженнифер Энистон основали Plan B Entertainment в 2001 году, через четыре месяца после свадьбы. Компания перешла под контроль Питта в 2005-м, вскоре поле того, как пара решила расстаться.

За более чем 20 лет киностудия поучаствовала в реализации таких известных кинопроектов, как «Отступники», «Игра на понижение», «Война миров Z», «12 лет рабства», «Если Бил-стрит могла бы заговорить» и «Минари». Кроме того, она работала над созданием сериалов «Обычное сердце», «Подземная железная дорога» и «Вражда».