Брэд Питт решил продать свою киностудию Plan B
Лос-Анджелес, США, 13 октября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Руководство киностудии Plan B Entertainment, которая принадлежит Брэду Питту ищет покупателя или потенциального инвестора. Об этом 13 октября сообщает журнал Variety.
Поиском покупателя Plan B, которой сейчас управляет Деде Гарднер, занимается фирма Moelis & Co. Представители обеих компаний отказались давать журналистам комментарии. Отмечается, что сейчас у Plan B заключены соглашения с Amazon Studios и MGM Studios.
Для справки: Брэд Питт и Дженнифер Энистон основали Plan B Entertainment в 2001 году, через четыре месяца после свадьбы. Компания перешла под контроль Питта в 2005-м, вскоре поле того, как пара решила расстаться.
За более чем 20 лет киностудия поучаствовала в реализации таких известных кинопроектов, как «Отступники», «Игра на понижение», «Война миров Z», «12 лет рабства», «Если Бил-стрит могла бы заговорить» и «Минари». Кроме того, она работала над созданием сериалов «Обычное сердце», «Подземная железная дорога» и «Вражда».