Арсеньев, Приморский край, 13 октября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Арсеньеве Приморья в 2023 году начнут строить арендноё жильё.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

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«Для сотрудников завода «Прогресс» и бюджетных учреждений в Арсеньеве будем строить арендное жильё. Этот вопрос обсудили на совещании под руководством полномочного представителя президента РФ В ДФО Юрия Трутнева. На федеральном уровне нам согласовали финансирование. В ближайшее время направим все необходимые документы. Сама стройка развернется в 2023 и 2024 годах.

Также до конца года совместно с администрацией Арсеньева разработаем и вынесем на обсуждение жителей план социально-экономического развития города.

Уверен, развитие городской инфраструктуры, социальных проектов позволит повысить привлекательность города для местных жителей и новых специалистов», — сообщили в своём телеграм-канале губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области в 2022 году начнется строительство двух малоэтажных поселков для молодых специалистов.