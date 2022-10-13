Новосибирск, 13 октября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В сегодняшней обстановке праздничные мероприятия в Новогодней столице России — Новосибирске — не должны быть вызывающими. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

«Хочу напомнить, что статус новогодней столицы России мы получили до событий [на территории бывш. УССР]. В сегодняшней обстановке праздничные мероприятия не должны быть вызывающими, — цитирует «Сиб. фм» Локтя. — Департамент культуры отрабатывает программу сокращения бюджетных затрат. Отказываться совсем от празднования Нового года мы считаем неправильным, все праздничные мероприятия будут направлены на детей, в том числе из освобождённых территорий».

По словам Анатолия Локтя, праздничный концерт, салют и массовые гуляния на площади Ленина будут отменены.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что новосибирские городские власти отменили массовые новогодние мероприятия и отказались от всех запланированных ранее фейерверков. Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

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