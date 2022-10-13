Рабочий посёлок Куйтун, Иркутская область, 13 октября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. ГУ МЧС по Иркутской области 13 октября известили о нестандартном случае спасения жизни: пожарные из посёлка Куйтун помогли женщине с помощью бензогенератора. Так эту историю рассказал Владимир Гусаков, родственник женщины:

МЧС Пожарные из посёлка Куйтун спасли жизнь женщине с помощью бензогенератора

«Сегодня, 13 октября, в моей семье случилась страшная ситуация. Мама моей супруги инвалид 1 группы, у неё практически не работают легкие, дышать она может только при помощи аппарата вентиляции легких.

В 11 утра был отключена электроэнергия. Так как это случается периодически, у нас был заготовлен кислород в баллонах и спецподушке. Но именно сегодня это отключение было очень длительным (с 11:00 до 17:00), мы, к своему стыду, к этому оказались не готовы.

При вызове скорой помощи нам было отказано. Ссылались на то, что кислорода нет. Я понимаю, что мы виноваты сами…

В аптеках кислородных баллонов также не оказалось. Позвонили в МЧС. В пожарной части оператор, девушка, выслушав мою проблему, попросила минуту на поиск варианта решения проблемы. Спустя считанные минуты мне перезвонил сотрудник МЧС, Игорь Шишпор, попросив кратко и по существу описать проблему, и тут же предложил решение: бензогенератор с выходом на 220 вольт, в который можно было подключить аппарат жизнеобеспечения. Мы сразу согласились. Сотрудники МЧС привезли бензогенератор и подключили аппарат. Человек был спасен».

Автор выразил благодарность сотрудникам 21 пожарно-спасательной:

«Если бы не их своевременная помощь, их расторопность и желание помочь, скорее всего, мама моей супруги не дожила бы до вечера».