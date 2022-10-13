Нижний Новгород, 13 октября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Призванным в рамках частичной мобилизации жителям Нижегородской области не положены единовременные выплаты в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Эти деньги могут получить только добровольцы, вступившие в танковый батальон имени Минина, который начали формировать в июле 2022 года.

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Нижегородские власти пояснили, что мобилизованные граждане заключают контракт с Министерством обороны, и все касающиеся денежного довольствия вопросы относятся к компетенции военного ведомства.

Вместе с тем, в правительстве Нижегородской области отмечают, что все ранее обещанные меры мобилизованным нижегородцам и их семьям меры поддержки остаются в силе. В том числе выплаты, которые положены всем военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

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