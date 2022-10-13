Москва, 13 октября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале снятые с дрона кадры уничтожения бронетехники и боевиков ВСУ, пытавшихся наступать в Херсонской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

На кадрах показано, как на бронетранспортере американского производства M113 по полю едет группа боевиков ВСУ.

В какой-то момент БТР получает попадание в борт из ПТРК, после чего он останавливается, с нее падают боевики, часть из них ранены и не могут встать. Затем следует второй выстрел по БТР из ПТРК с другого направления.

В ролике также показан танк ВСУ, оснащенный противоминными тралами, который маневрирует вдоль лесопосадок и пытается вести огонь по российским военным. Танк подбивают, виден сильный пожар внутри боевой машины. Затем в танке детонирует боекомплект.