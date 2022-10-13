Белгород, 13 октября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Жителей дома по улице Губкина, повреждённого в результате обстрела Белгорода 13 октября, эвакуируют в безопасные места. Об этом в своём видеообращении сказал мэр города Антон Иванов.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова На месте обстрела в Белгороде

Власти и сотрудники оперативных служб проводят поквартирный обход. Сведений о пострадавших нет.

«В районе 12:40 на дом упал неопознанный объект после работы ПВО. Сейчас на месте видны разрушения на верхнем этаже, обломками повреждено два автомобиля», — сказал мэр.

Жителей многоэтажки будут расселять в гостиницы.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ 13 октября также обстреляло шебекинское село Красное — снаряд упал возле школы.