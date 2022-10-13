Красноярск, 13 октября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко 13 октября провёл прямую линию, в ходе которой ответил на вопросы о частичной мобилизации. В том числе он рассказал, что необходимо брать с собой мобилизованным.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Вопросы об обеспечении мобилизованных красноярцев амуницией появились ранее в соцсетях. Лысенко отметил, что у него «нет сведений», что мобилизованным приходится самостоятельно приобретать амуницию. «Каждому будет выдан бронежилет, каска и амуниция. Покупать ничего не надо», — цитирует военкома «Проспект Мира «.

Он добавил, что минимальный набор вещей для мобилизованного — это средства личной гигиены: «Помыться-побриться».

«Тем, кому нужна губная помада — думаю, они уже находятся за границей», — резюмировал Лысенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе прямой линии 13 октября военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко назвал фейком информацию об отправке мобилизованных в зону СВО без подготовки.