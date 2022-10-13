Санкт-Петербург, , 13:40 — REGNUM Прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства ДТП с двумя городским автобусами, в результате которого пострадали шесть пассажиров, в том числе ребенок, сообщили 13 октября в пресс-службе надзорного ведомства.

ДТП с двумя автобусами в Петербурге пресс-служба прокуратуры СПб

«В настоящее время правоохранительными органами проводятся проверочные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего в целях правовой оценки действий лица, допустившего ДТП», — сказали в пресс-службе прокуратуры, уточнив, что результаты проверки, а также законность принимаемых процессуальных решений находится на контроле прокуратуры Красногвардейского района.

Кроме того, в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в действиях ответственных должностных лиц.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ДТП произошло 13 октября в 09:30 мск в Красногвардейском районе города. По предварительным данным, 35-летний водитель автобуса № 271 отъезжал от остановки и выехал на встречную полосу движения, где врезался в автобус № 183. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе 14-летняя школьница.

Добавим, что в комитете по транспорту Петербурга ИА REGNUM сообщили, что водитель-виновник ДТП будет уволен.

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