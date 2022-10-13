Южно-Сахалинск, 13 октября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. На Сахалине за время лососевой путины добыли более 90 тыс. тонн рыбы. Это на 30 тыс. тонн больше, чем в предыдущий нерестовый 2020 год. Предварительные итоги путины подвели на заседании Сахалинского рыбохозяйственного совета, сообщили в территориальном управлении Росрыболовства.

Лосось

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Освоено всего 73,5% от прогнозируемого улова в 121 тыс. тонн.

В рыбохозяйственной отрасли островного региона работают 860 предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье 10 октября завершён промышленный лов тихоокеанских лососей.