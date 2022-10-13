Брюгге, Бельгия, 13 октября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В случае ядерной атаки киевского режима со стороны России, страны Запада дадут на это мощный неядерный ответ. Об этом 13 октября заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время своего выступления на открытии в Брюгге Европейской дипломатической академии.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

По утверждению глава дипломатии ЕС, со стороны России якобы существует ядерная угроза и ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что он не блефует в данном вопросе, так как он не может позволить себе блефовать.

«Должно быть ясно, что те, кто поддерживает [киевский режим]: ЕС, его государства — члены, США и НАТО, также не блефуют. Любая ядерная атака против [Киева] спровоцирует ответ, не ядерный ответ, но мощный ответ с военной стороны», — сказал он.

При этом Боррель добавил, что считает, что такой ответ якобы станет «уничтожающим» для Вооружённых сил РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники и боевиков ВСУ, попытавшихся атаковать позиции российских подразделений в Херсонской области.