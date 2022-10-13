Санто-Доминго, 13 октября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Панамериканская организация здравоохранения передаст Доминиканской Республике 10 000 доз лекарства для лечения холеры. Об этом пишет Prensa Latina.

Department of Foreign Affairs and Trade of Australia Больной холерой

По словам главы минздрава страны Даниэля Риверы, до сих пор в стране не было зафиксировано ни одного случая заболевания.

При этом он отметил, что органы здравоохранения принимают профилактические меры после того, как болезнь была обнаружена в соседней стране — Гаити.