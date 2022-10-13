Доминикана получит 10 тысяч доз препарата для лечения холеры
Санто-Доминго, 13 октября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Панамериканская организация здравоохранения передаст Доминиканской Республике 10 000 доз лекарства для лечения холеры. Об этом пишет Prensa Latina.
Department of Foreign Affairs and Trade of Australia
Больной холерой
По словам главы минздрава страны Даниэля Риверы, до сих пор в стране не было зафиксировано ни одного случая заболевания.
При этом он отметил, что органы здравоохранения принимают профилактические меры после того, как болезнь была обнаружена в соседней стране — Гаити.