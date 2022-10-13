Минск, 13 октября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Кирилл Аверьянов в статье для ИА REGNUM ставит вопрос ребром: «Что реально полезного может сделать Белоруссия, чтобы помочь своему стратегическому союзнику России в проведении СВО?» И мастерски отвечает.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Итак, последнее время ведутся активные разговоры о прямом вмешательстве Белоруссии в СВО. Возможно ли это? Тут надо понимать, что военный потенциал Белоруссии не то чтобы силён. Всего 45 тысяч человек, в основном срочники. Контрактников мало. Да и полное отсутствие боевого опыта.

Далее. Вступает Белоруссия в СВО — и линия фронта растягивается ещё больше. Надо ли это? При этом раскачивать будут со стороны Прибалтики и Польши. ДРГ гарантированы точно.

Так чем тогда способна помочь Белоруссия России?

Вот рецепт: «Во-первых, предоставлять России территорию для нанесения авиационных и ракетных ударов по западным и центральным областям на территории б. УССР. Во-вторых, забить все белорусские предприятия российским гособоронзаказом. Организовать на территории Белоруссии новые предприятия по производству, к примеру, китайских квадрокоптеров. В-третьих, принимать на лечение раненых русских бойцов. В-четвёртых, оказывать России полную дипломатическую поддержку на мировой арене».

Полный вперёд?