Кострома, 13 октября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. 85-летняя жительница Костромы лишилась сбережений и квартиры из-за мошенников, представившихся сотрудниками «департамента, который расследует уголовные дела». Об этом сообщает управление МВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Костромской области Пожилая костромичка, лишившаяся квартиры из-за мошенников, подаёт заявление в полицию

Жулик использовал стандартную схему, сказав пенсионерке, что неизвестные пытаются обналичить ее счета. Для того чтобы обезопасить их, костромичку попросили перевести 450 тысяч сбережений на «безопасный счет». Мошенники сказали женщине, что ей нельзя общаться об этом с родственниками, иначе она нарушит тайну следствия.

После этого преступник вновь напугал пожилую даму, сказав, что мошенники завладели ее персональными данными и выставили ее однокомнатную квартиру на продажу. Для сохранения жилплощади ей предложили совершить сделку купли-продажи, а вырученные средства — 1,7 млн рублей перевести на специальные счета.

После того как лжеправоохранитель перестал выходить на связь, женщина обратилась к полицейским. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, его расследование продолжается.