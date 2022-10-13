Военкор Поддубный: российские войска взяли под контроль пригород Артёмовска
Бахмут, ДНР, 13 октября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. ЧВК «Вагнер» взяла под полный контроль пригород Артёмовска (Бахмута) — поселок Иванград, сообщил 13 октября в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный
Александр Погожев ИА REGNUM
СВО
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За другой пригород Артёмовска, Опытное, продолжаются бои, добавил он.
В штабе территориальной обороны ДНР в свою очередь сообщили, что и Опытное уже освобождено группировкой войск ЛНР и ДНР при огневой поддержке ВС России.