Шебекинский район, Белгородская область, 13 октября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Село Красное Шебекинского городского округа подверглось обстрелу 13 октября. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Осколки снаряда

По предварительным данным жертв и пострадавших нет, однако есть разрушения на территории местной школы. Учебное учреждение все эти дни работает в дистанционном формате. Глава муниципального образования и оперативные службы начали подомовой обход граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела Белгорода повреждён многоквартирный дом, не разорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку одного из лицее города.