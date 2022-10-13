Екатеринбург, 13 октября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отказался от проведения новогодних корпоративов за счёт бюджетных средств. На сэкономленные деньги организуют новогодние представления для детей мобилизованных и силовиков, выполняющих боевые задачи на территории б. УССР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Действительно, новогодние мероприятия для сотрудников городской администрации отменены. Деньги направят на организацию новогодних торжеств для детей мобилизованных», — отметили в мэрии.

При этом в администрации опровергли отмену праздничных новогодних мероприятий для екатеринбуржцев. В уральской столице запланирована установка ёлок и ледового городка.