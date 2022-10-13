Улан-Удэ, 13 октября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ семьям мобилизованных с 11 октября начали доставлять дрова и уголь. Всего к настоящему времени поступило 100 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Администрация Улан-Удэ Дрова

За два дня дрова получили 13 семей, с 13 октября начинаются поставки угля. По словам заммэра Светланы Трифоновой, для получения топлива гражданам необходимо предъявить справку из военкомата о мобилизации, прописку.

«Поэтому, уважаемые жители, администрация города помогала и будет помогать, но мы просим вас правильно предоставлять документы. Это способствует тому, что решение принимается сразу же, и поставка осуществляется уже в течение двух-трёх дней», — отметила она.

На семью положено 10 кубометров дров или 3,8 тонны угля.