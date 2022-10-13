Махачкала, 13 октября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Правительство Дагестана направило 350 млн рублей на оказание помощи семьям военных, призванных в войска в рамках частичной мобилизации, и других участников спецоперации на территории б. УССР.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«По поручению главы Дагестана Сергея Меликова правительство РД выделило 350 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи семьям мобилизованных граждан и участников СВО», — говорится в сообщении администрации руководителя региона.

Как сообщалось ранее, Сергей Меликов 10 октября принял решение о выплате единовременной помощи всем семьям мобилизованных. Сумма выплаты составит 100 тыс. рублей. Эта сумма будет исключена из расчета среднедушевого дохода семьи, который применяется при оказании ряда других мер социальной поддержки малоимущих семей.