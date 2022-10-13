Москва, 13 октября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Россия занимала почти половину объёма поставок на рынке газа в Евросоюзе. Об этом в ходе форума «Российская энергетическая неделя» заявил зампред правительства РФ Александр Новак.

Minenergo.gov.ru Александр Новак

«Мы более 20% занимали на рынке по поставкам нефти, почти 40-50% поставок энергоресурсов газовых, и где на сегодня будут наши коллеги, наши партнеры европейские брать недостающие ресурсы — ответа на этот вопрос нет», — сказал Новак.

По его словам, из России в Евросоюз приходили не только самые дешёвые энергоносители, но также страна была замыкающей в плане объемов, необходимых для прохождения осенне-зимнего периода: «Россия всегда могла увеличить объем поставок сверх контрактных обязательств, поскольку создавала необходимую инфраструктуру, необходимые свободные мощности, содержала их».