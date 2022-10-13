В Совфеде хотят освободить от налога единовременные выплаты мобилизованным
Москва, 13 октября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Правительство РФ для получения отзыва направлен законопроект, который предлагает освободить от налогообложения и обложения страховыми взносами доходы сотрудника в случае оказания единовременной материальной помощи работодателями в связи с мобилизацией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября, об этом заявил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.
По его словам, сейчас работодатели уже начали выплачивать материальную помощь мобилизованным сотрудникам и эти выплаты, так же как и обычная материальная помощь сверх 4 тыс. рублей, облагается налогом и взносами на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование и взносами на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний.
«В результате работодатель обязан удержать из планируемой к выплате суммы 13 процентов, а сверх выплачиваемой суммы заплатить из своего бюджета еще дополнительно до 27 процентов. Это удерживает работодателей от выплат», — сказал Кутепов.
Сенатор уверен, что освобождение от обложения налогом и взносами этих сумм позволит получить мобилизованному помощь в большем размере.
«Схожая положительная практика существует по выплатам за рождение ребенка», — отметил Кутепов.