Москва, 13 октября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Правительство РФ для получения отзыва направлен законопроект, который предлагает освободить от налогообложения и обложения страховыми взносами доходы сотрудника в случае оказания единовременной материальной помощи работодателями в связи с мобилизацией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября, об этом заявил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.

Council.gov.ru Андрей Кутепов

По его словам, сейчас работодатели уже начали выплачивать материальную помощь мобилизованным сотрудникам и эти выплаты, так же как и обычная материальная помощь сверх 4 тыс. рублей, облагается налогом и взносами на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование и взносами на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний.

«В результате работодатель обязан удержать из планируемой к выплате суммы 13 процентов, а сверх выплачиваемой суммы заплатить из своего бюджета еще дополнительно до 27 процентов. Это удерживает работодателей от выплат», — сказал Кутепов.

Сенатор уверен, что освобождение от обложения налогом и взносами этих сумм позволит получить мобилизованному помощь в большем размере.

«Схожая положительная практика существует по выплатам за рождение ребенка», — отметил Кутепов.