Уфа, 13 октября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Число авиарейсов увеличат из Уфы в Ереван. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба уфимской воздушной гавани.

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Сообщается, что с 3 ноября авиакомпания Shirak Avia запускает полетную программу из Уфы в столицу Армении.

Отмечается, что авиарейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям на самолетах Boeing 737−500, которые рассчитаны на 131 пассажира. Время в пути составит три часа.

Ранее сообщалось о том, что по маршруту Уфа — Ереван продолжает осуществлять авиакомпания «Азимут». Перелеты осуществляются по понедельникам.

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