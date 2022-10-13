Красноярск, 13 октября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко 13 октября провёл прямой эфир, посвящённый частичной мобилизации.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

В ходе прямого эфира он назвал фейком информацию об отправке мобилизованных в зону СВО без подготовки. Он подчеркнул, что мобилизованные жители края сейчас находятся в двух учебных частях, идёт подготовка по их военно-учётным специальностям. Там резервисты пробудут то время, которое необходимо для восстановления их навыков либо приобретения новых умений.

«Сроки могут быть увеличены или незначительно уменьшены. Неподготовленных, не имеющих профессии, не понимающих, где они находятся, в зону боевых действий не отправят», — цитирует военкома издание «Красноярский рабочий».

Лысенко заверил, что военнослужащие обеспечиваются всем необходимым. Каски и бронежилеты выдадут после слаживания.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Власти края проинформировали о том, что каждому мобилизованному из региона выплатят по 100 тысяч рублей.