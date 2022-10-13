Вологда, 13 октября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В правительстве Вологодской области состоялась торжественная церемония вручения наград участникам спецоперации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Sarinform.com Орден «За заслуги перед отечеством» II степени

Награды из рук губернатора получили девять человек. Один из награжденных — Андрей Ерохин. Он отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Андрей отправился служить добровольцем. Решил помочь стране и армии. Лучшая награда для него — уважение сослуживцев. Подвигами наших воинов пишется героическая история России. Поблагодарил земляков за обеспечение безопасности нашей страны. Здоровья, благополучия и мирного неба над головой!», — написал Кувшинников.

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