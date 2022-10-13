Таллин, 13 октября, 2022, 13:19 — ИА Регнум.

ИА REGNUM Эстония

Запланированное на конец октября специальное заседание парламента Эстонии, на котором будет принято заявление «о признании России страной, спонсирующей терроризм», имеет важное значение для дальнейшего противостояния НАТО и стран Запада этой стране. Так в интервью телевидению Эстонии ETV заявил канцлер МИДа прибалтийской республики Йонатан Всевиов.

По его словам, важность заявления в том, что оно дает сигнал партнерам Эстонии по военному блоку НАТО и Евросоюзу: «В нашем случае самое главное, что это показывает наше отношение и позицию (к происходящему на территории б. УССР — прим. ИА REGNUM). И вот как выражает это мнение высший представительный орган народа парламент».

Он добавил, что такое заявление является продолжением активной внешнеполитической позиции его страны по противостоянию России и поддержке киевского режима. Всевиов считает, что Киев нужно поддерживать в военном, политическом и экономическом плане, стараясь нанести России как можно больше вреда и урона.

«Для нас также важно, чтобы западная политическая элита оставалась на выбранном нами курсе», — так аргументировал он подготовленное его ведомством заявление для утверждения главным законодательным органом Эстонии.

Ранее подобные заявления приняли парламенты Латвии и Литвы.