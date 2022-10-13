Кременная, ЛНР, 13 октября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. ВС России в районе Кременной (ЛНР) организовали мощную оборонительную систему и взяли под контроль господствующие высоты в «серой зоне», сообщил 13 октября в своем телеграм-канале глава представительства республики в Москве Родион Мирошник.

Александр Погожев ИА REGNUM Памятный знак советским воинам — работникам мебельного комбината, Кременная

Следите за развитием событий в трансляции: «Цели будут достигнуты. Специальная военная операция России — все новости»

«Обе дороги в Кременную из Рубежного и Сватово под полным контролем союзных войск. Есть продвижение наших подразделений в сторону н.п. Терны», — отметил он.

Большинство жителей покинули Кременную, а тех, кто остался, власти обеспечивают продуктами питания. Энергоснабжение в городе присутствует, в отличие от сотовой связи, добавил Мирошник.

Как сообщалось ранее, ВСУ сосредоточили в окрестностях Кременной и Сватово значительную группировку с участием иностранных наёмников.