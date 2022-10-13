ВС России контролируют обе дороги в Кременную — власти ЛНР
Кременная, ЛНР, 13 октября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. ВС России в районе Кременной (ЛНР) организовали мощную оборонительную систему и взяли под контроль господствующие высоты в «серой зоне», сообщил 13 октября в своем телеграм-канале глава представительства республики в Москве Родион Мирошник.
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«Обе дороги в Кременную из Рубежного и Сватово под полным контролем союзных войск. Есть продвижение наших подразделений в сторону н.п. Терны», — отметил он.
Большинство жителей покинули Кременную, а тех, кто остался, власти обеспечивают продуктами питания. Энергоснабжение в городе присутствует, в отличие от сотовой связи, добавил Мирошник.
Как сообщалось ранее, ВСУ сосредоточили в окрестностях Кременной и Сватово значительную группировку с участием иностранных наёмников.