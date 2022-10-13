Захарова вспомнила о Фрейде после слов Науседы о «брачном договоре» с ФРГ
Москва, 13 октября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Ироничный комментарий после заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о необходимости предложить немецкой армии «брачный договор» оставила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.
«Господи, что у них в головах! Немецкая армия и её супружеский долг перед Литвой?! Фрейд перевернулся в гробу», — написала Захарова, комментируя слова Науседы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Науседа заявил в интервью, что немецкая армия — не девушка, «которую можно пригласить на хороший вечер у озера на свежем воздухе». Этой серьёзной армии нужно, по его словам, «предложить брачный договор» и чётко прописать в нём обязательства Литвы.
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