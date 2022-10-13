Белгород, 13 октября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Информация о пострадавших в многоквартирном доме на улице Губкина в Белгороде уточняется, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, комментируя обстрел города 13 октября.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Повреждения дома на улице Губкина в Белгороде

На месте находятся глава регионального управления МЧС Сергей Потапов, заместитель губернатора Константин Полежаев, мэр города Антон Иванов и все оперативные и медицинские службы.

«Также поступила информация, что неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея №32. Пока информации о погибших и пострадавших нет», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Сам Вячеслав Гладков на автомобиле возвращается из командировки в Москву — вечером он планирует быть у Белгорода.

Как сообщало ИА REGNUM, после обстрела повреждены верхние этажи многоквартирного дома на улице Губкина.