Углич, Ярославская область, , 13:41 — REGNUM В Угличе Ярославской области установят памятник князю Андрею Большому. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента туризма. Памятник появится в 2023 году на Успенской площади Углича.

Князь Андрей Большой, фреска Архангельского собора

Андрей Большой Углицкий был братом великого князя Московского Ивана III. Углич был столицей его удельного княжества, при нём город пережил время своего наибольшего расцвета за всё Средневековье. От периода его правления сохранилась дворцовая палата — уникальный памятник архитектуры XV века.

«Вопрос об установке памятника Андрею Большому поднимался еще в 1990-е годы, однако был отложен в связи с отсутствием необходимых бюджетных средств. Сейчас установка памятника стала возможной благодаря инструментам поддержки национального проекта по туризму», — рассказала директор департамента туризма Галина Крохмаль.

Власти района объявили конкурс на лучший проект памятника, принять в нём участие смогут все желающие скульпторы и художники. Конкурсные эскизы представят на выставке и проведут общественное обсуждение работ. Результаты будут известны 14 декабря 2022 года.

Устанавливать скульптуру будут на средства гранта от Ростуризма, который выделен в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»

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