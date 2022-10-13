Москва, 13 октября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша рассказал об отношении к работе в кино и подходу к роли, который он использует на съёмках. Интервью с ним было опубликовано 13 октября в «Известиях».

Павел Ищенко ИА REGNUM Олег Гаркуша

Музыкант, снявшийся в 30 картинах, в частности, сообщил, что роли он получает благодаря знакомствам. «Я же не актер. У меня нет агента», — пояснил Гаркуша. Он также признался, что никогда не читает сценарий, а просто просит прислать ему часть с его сценами, как это было в случае съёмок ленты Фёдора Лаврова «Сказка для старых».

Напомним, Олег Гаркуша снялся в таких фильмах и сериалах, как «Кроличья лапа», «Григорий Р.», «Служу Советскому Союзу!», «Нирвана», «Хрусталёв, машину!» и других. Музыкант также периодически выступает в качестве ведущего на телевидении.