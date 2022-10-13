Якутск, 13 октября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Транспортная прокуратура Якутии проверят информацию о том, что произошёл разлив нефтепродуктов с судна «Днепр» в Булунском районе республики. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе надзорного ведомства.

(сс) step-svetlana Затонувшее судно

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Проверка будет проходить в рамках законодательства об охране окружающей среды.

Поводом для неё стало заявление сотрудника Института океанологии РАН о том, что судно «Днепр» в бухте Тикси — это «шприц с ядом», который негативно влияет на экосистему моря Лаптевых. Высказываются мнения, что старое судно необходимо срочно утилизировать.

Как сообщало ИА REGNUM, никому не принадлежащее судно «Днепр» планируют вывезти из Булунского района в рамках всероссийского проекта «Чистая Арктика». Для начала его предстоит очистить от нефтепродуктов.