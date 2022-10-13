Кишинёв, , 13:15 — REGNUM Руководство Молдавии довело страну и её жителей до очень тяжёлого состояния. Об этом 13 октября в интервью телеканалу Primul in Moldova заявил лидер оппозиционной партии «Шор», крупный бизнесмен Илан Шор.

Илан Шор Чурбан

«Молдавия стоит на грани социальной и экономической катастрофы. Мы понимаем, что со дня на день могут отключить газ, а если его не отключат, то народу придется отдавать все свои деньги и сбережения на оплату счетов и влезать в кредиты. Сегодня цены на продукты уже очень высокие, но будут ещё выше», — сказал Шор.

Он отметил, что выживать в Молдавии становится всё сложнее. В данной ситуации народ имеет право требовать отставки властей, если общество демократическое. Если руководство страны отказывается слышать требования граждан, то они имеют право на более жёсткие меры.

«Если власть не слышит или не хочет уходить, то обездоленный народ имеет право на восстание. Народ абсолютно вправе, если власть его не услышит, объявить на площади даже о создании комитета национального спасения. Народ вправе объявить о создании народного трибунала», — сказал политик.

Шор также обвинил власти в политических репрессиях. Он подчеркнул, что касается не только его партии, но и оппозиции в целом. Он заявил, что в Молдавии преследуют всех, чьё мнение расходится с позицией властей.

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