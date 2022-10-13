В Астане началась встреча Путина и Эрдогана
Астана, 13 октября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Астане началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом 13 октября сообщили в канцелярии турецкого президента.
Kremlin.ru
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган
«Встреча президента Эрдогана с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным началась», — говорится в сообщении.
Встреча проходит на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Эрдоган предложит Путину посредничество в переговорах с киевским режимом.
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