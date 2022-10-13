Новокузнецк, Кемеровская область, , 13:15 — REGNUM В Новокузнецке с начала объявления акции #СвоихНеБросаем на специальный расчётный счёт для поддержки мобилизованных перечислено 3 962 249,08 рублей. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Расходных операций по программе за указанный период пока не осуществлялось», — уточнил глава муниципалитета.

Напомним, что ранее в Новокузнецке открыли специальный расчётный счёт для поддержки мобилизованных с назначением платежа «Своих не бросаем».

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что жители Прокопьевска за две недели собрали для мобилизованных 170 коробок тёплых вещей, продуктов питания и предметов личной гигиены.

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