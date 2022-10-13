Петропавловск-Камчатский, 13 октября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Трубопровод протяженностью 8 км построят для газификации Камчатки до 2025 года — работа ведётся в рамках исполнения поручений президента Владимира Путина. Из федерального бюджета на эти цели будет выделено порядка 12 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства края.

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Строительство газопровода позволит обеспечить экологичным топливом — природным газом, Петропавловск-Камчатский и все населенные пункты, находящиеся в автомобильной транспортной доступности, сёла вблизи трасс столицы региона: Мильково, Ключи, Усть-Камчатск и дороги к Усть-Большерецку.

«Мы должны сейчас разработать дорожную карту, в которую выйдут мероприятия, связанные с созданием береговой инфраструктуры. Это газопровод, причальные сооружения и пункт налива сжиженного природного газа (СПГ) для газификации отдаленных территорий, тяготеющих к автомобильным дорогам региона. НОВАТЭК обязуется поставить два судна-челнока, которые будут доставлять СПГ к береговой инфраструктуре. На текущий момент по заявлению Минфина России в проекте бюджета на 2023–2025 года нам будут доведены лимиты порядка 12 млрд рублей в трёхлетнем периоде. Сейчас ведётся работа по разработке проектно-сметной документации, помогает нам в этом компания НОВАТЭК, которая имеет большой опыт строительства подобных сооружений по современным технологиям», — сказал зампредседателя правительства Камчатки Сергей Миронов.

Уже ведётся работа по планированию и межеванию территорий. На данный момент определено порядка 16 земельных участков, которые будут выкуплены правительством региона для строительства на них инфраструктуры.

Планируется, что к началу 2025 года работы по строительству будут завершены. Затем начнется модернизация и перевод котельных с мазута на природный газ. Во вторую очередь будут модернизированы угольные и дровяные котельные.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин поручил правительству контролировать поддержку оказания финансовой помощи жителям на газификацию в регионах.