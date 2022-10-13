Москва, 13 октября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Послы Германии, Дании и Швеции в Москве были вызваны в течение последних дней в МИД РФ по вопросу о недопущении российской стороны к расследованию диверсии на «Северных потоках», в то время как появляются данные о привлечении к нему США. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

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Отмечается, что в российское внешнеполитическое ведомство в течение последних дней были вызваны главы дипмиссий Германии, Дании и Швеции в Москве.

«Им высказано недоумение в связи с отсутствием официальной реакции на направленное еще 5 октября сего года обращение председателя правительства Российской Федерации М. В. Мишустина к руководству этих стран относительно привлечения представителей компетентных ведомств нашей страны и ПАО «Газпром» к проводимому совместно Берлином, Копенгагеном и Стокгольмом расследованию диверсий, совершенных 26–27 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». При этом появляется информация об участии других стран, в том числе США, в расследовании», — говорится в сообщении.

Также указывается, что при отказе России в участии в расследовании диверсий на «Северных потоках» российская сторона будет считать, что всем названным странам есть что скрывать в этом случае или они покрывают исполнителей этого теракта.

Кроме того, подчёркивается, что Россия «не признает никакие «псевдо­результаты» такого расследования, если в нём не будут участвовать российские специалисты».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по новым подсчетам норвежских ученых, в связи с предполагаемой диверсией на «Северных потоках» в атмосферу могло быть выброшено 155 тысяч тонн газообразного метана.