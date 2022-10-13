Барнаул, 13 октября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых 13 октября пообщался с подписчиками социальной сети ВКонтакте во время прямой линии, рассказав о нескольких важных фактах в развитии туротрасли. Например, только благодаря запуску новых проектов на территории «Бирюзовой Катуни», «Сибирской монеты», «Белокурихе горной» в крае будет создано порядка 3000 рабочих мест. Это даст мультипликативный эффект в виде создания новых рабочих мест в смежных отраслях, таких как общественное питание, транспорт, торговля и другие.

Светлана Шаповалова Алтайски край

В ходе прямой линии были затронуты вопросы благоустройства общественных пространств в городе-курорте Белокуриха на средства курортного сбора, развития Денисовой пещеры как туристического объекта, сельского туризма и прочее.

Как сообщало ИА REGNUM, на основе данных продаж осенних путевок через портал бронирования санатории-россии. рф был составлен рейтинг популярности российских регионов в программе осеннего туристического кешбэка-2022. Статистика портала показывает, что здравницы Алтайского края входят в российский топ-10 и лидируют среди санаториев Сибири в период осеннего отдыха.

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