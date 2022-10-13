Самара, 13 октября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Ускорить в Самарской области работы по подготовке отдельных разработок к серийному производству, в том числе в сфере микроэлектроники, призвал первый вице-губернатор — председатель правительства регионаВиктор Кудряшов на совещании в областном правительстве. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Powie Коптер

На совещании подвели предварительные итоги работы в 2022 году особой экономической зоны (ОЭЗ) «Тольятти» и технопарка «Жигулевская долина».

Сообщается, что в особой экономической зоне «Тольятти» насчитывается 31 резидент, 13 из которых уже успешно работают на ее территории. Инвесторы здесь создали 2,4 тысячи рабочих мест, инвестировали свыше 19 млрд рублей, перечислили в бюджеты разных уровней более 3,7 млрд рублей налогов и таможенных пошлин.

Отмечается, что с 2013 года в технопарке в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» поддержали 524 проекта, это помогло разработчикам получить 130 патентов. При этом объем инвестиций составил 20,3 млрд рублей, было получено 57,6 млрд рублей выручки. Благодаря деятельности резидентов технопарка в бюджет региона поступило свыше 7,7 млрд рублей налогов, пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что сейчас технопарк объединяет 277 резидентов, реализующих 285 проектов, в результате было создано 2166 рабочих мест.

«Результаты вашего труда нужны людям, экономике, стране. Прошу ускорить работы, объединяйте усилия с ведущими университетами региона. У Самарского государственного технического университета, например, есть наработки по программному обеспечению коптеров. Вы могли бы реализовать этот проект совместно», — приводит пресс-служба слова Кудряшова.