С конца сентября в российские СИЗО доставили свыше 400 нацистов из «Азова»*
*запрещённая в России организация
Москва,
13 октября 2022, 13:13 — REGNUM С конца сентября в российские СИЗО были доставлены более 400 неонацистов из полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе СКР.
Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (запрещённая в России организация)
Владимир Андрианов © ИА REGNUM
«В период с конца сентября по настоящее время на территорию России доставлены 402 националиста полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые размещены в специализированных учреждениях на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей», — сообщили в ведомстве.
В результате следственных действий с задержанными зафиксированы новые факты жестокого обращения с гражданским населением, совершенные киевскими карателями, добавили в СКР.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.